Más de 1.000 jóvenes liberales anuncian respaldo a Héctor Olimpo

Un total de 1.200 jóvenes liberales manifestaron su respaldo a la precandidatura a la presidencia de Héctor Olimpo, quien fue gobernador de Sucre y hace parte de la coalición Fuerza de las Regiones.

“Somos la generación que no se rinde. Apostamos por Héctor Olimpo porque vemos en él un líder que nos reconoce, rescata nuestras banderas y nos da un lugar en la construcción de una Colombia diferente”, aseguraron voceros juveniles.

Estos jóvenes llegarán mañana a Bogotá para participar en un evento en Corferias en el que van a manifestar el respaldo a Olimpo.

El exgobernador de Sucre ha hecho algunas propuestas enfocadas para los jóvenes, como garantizar el acceso a Internet para estratos 1, 2 y 3, con el fin de incentivar la economía digital, también el plan padrino que propone entregar un apoyo mensual de $500.000 a $700.000 durante 18 meses a los jóvenes para estudiar gratis una carrera técnica o emprender con capital semilla y acompañamiento.