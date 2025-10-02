Piden foto como evidencia de que estuvimos en evento de Petro mañana en Ibagué: contratista MinSalud

Blu Radio tuvo acceso al explosivo testimonio de un contratista que fue presionado para asistir a la “Movilización por la dignidad y la Democracia” convocada por la Presidencia de la República para este viernes 3 de octubre a las 3:00 de la tarde en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.

El funcionario, a quien le reservamos la identidad por temas de seguridad, contó a Blu Radio detalles sobre cómo fue que citaron a los contratistas del Ministerio de Salud la semana pasada para advertirles de las consecuencias si no asistían a la marcha convocada por el propio presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el testimonio obtenido en exclusiva, el día de la reunión les quitaron los celulares para que no quedara ninguna evidencia de las amenazas y exigencias que estaban haciendo funcionarios del ministerio a los contratistas.

“Soy contratista del Ministerio de Salud y Protección social. Los jefes de área y directivos nos citaron a reuniones. A cada grupo por aparte. En nuestro departamento nos quitaron los celulares, los sacaron de las salas como evidencia para que nadie pudiera grabar”, denuncia la persona contactada por BluRadio quien agrega que “en todas las reuniones en las que he estado, quitan los celulares”.



El funcionario aclaró que, si bien el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no estuvo presente en ninguna de las reuniones, “fueron muy explícitos en decir que el Presidente iba a convocar a una marcha el 3 de octubre de este año en Ibagué y contaban con nuestro apoyo”.

Por otro parte, la denuncia obtenida por Blu Radio deja al descubierto cómo los directores y jefes de área amenazaron a los asistentes con cancelar contratos vigentes o a futuro. Por eso, les pidieron evidencias como registros fotográficos y la firma de planillas para certificar que sí habían asistido al evento.

“Nos dijeron que como evidencia de la participación nuestra a ese evento debíamos tomarnos fotos y se iba a llevar a cabo un listado de asistencia y evidencia fotográfica de quienes estuvimos y si no estábamos, así mismo se iba a pasar el reporte”, dice el denunciante quien agrega que les advirtieron que no había viáticos para el traslado hacia Ibagué: “Debemos ir cada uno por nuestra cuenta y debemos hacer la participación. Al que no cumpla, las palabras son que se va a pasar el reporte”.

En otro apartado del relato queda claro cómo los convocantes de las reuniones en el Ministerio de Salud advierten que es imperativa la asistencia de los contratistas “para apoyar la manifestación y movilización de Presidencia y el presidente, dado que esa también es tierra del ministro”.

De acuerdo con la persona que hace la denuncia, los jefes de área les dijeron a los contratistas convocados a la reunión que la orden venía “directamente del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo”.

Minsalud insultó a gerente del hospital de Meta X: @GA_Jaramillo

Además, queda en evidencia cómo los funcionarios se abstienen de hacer preguntas cuando los convocan a encuentros para apoyar marchas y manifestaciones convocadas por el Gobierno. “Cuando se tratan esos temas es ya silencioso porque se sobreentiende la amenaza de los contratos y se sobreentiende que quien no participe en las actividades del ministro o en las actividades del Gobierno, es posible que no cuente con contrato o así mismo pues manifiestan (…) que se puede hacer cesión de contrato”, dijo a Blu Radio la persona que revivió las presiones para ir mañana a Ibagué.

Es una amenaza al contrato de prestación de servicios vigente o futuro… puede pasar que se cancele el contrato agrega el funcionario.

La denuncia es tan delicada que Blu Rado conoció que personas del Ministerio de Salud estarían amenazando con tomar “represalias” contra la persona que, filtró la información que, en principio, fue revelada por el diario El Colombiano y el exsenador David Luna.

Finalmente, en entrevista con el ministro de Salud en Recap Blu el pasado martes 30 de septiembre, al ser consultado por la situación Jaramillo aseguró que “nunca ha comprado un voto y nunca forzará a alguien a hacer algo que no quiere”.

“Yo nunca en mi vida ni he comprado un voto, ni he forzado a nadie que haga nada que no sea de su voluntad, ¿Cierto? Y nada de eso puede pasar en el Ministerio. Si usted tiene alguna información, hágamela llegar, porque si hay algún funcionario que esté actuando en forma irregular, debe ser despedido en forma inmediata”, expresó el ministro sobre la denuncia.

Hoy 2 de octubre y a pocas horas de la manifestación convocada por el Gobierno, Blu Radio tiene el testimonio en voz de un funcionario amenazado para ir al evento y está a la espera de una nueva respuesta por parte del ministro Jaramillo.