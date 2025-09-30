¿Amenazaron a contratistas de MinSalud para asistir a evento del presidente Petro?

Este 30 de septiembre, se conocieron una serie de denuncias por parte de trabajadores, contratistas y funcionarios del Ministerio de Salud en Ibagué para apoyar de forma obligatoria un evento que tendrá el presidente Petro el viernes en la capital del Tolima, con la amenaza de que serían despedidos si no cumplen con eso.

Afirmaron que recibieron la orden de presentarse en la Plaza Murillo Toro desde las 10:00 de la mañana y permanecer hasta finalizar el acto. Las denuncias no se limitan al sector salud. Un gerente hospitalario, consultado por Blu Radio, aseguró que él y otros directivos han recibido instrucciones similares, incluso en hospitales de distintos niveles.

“Nos toca llegar acá al Murillo Toro, traer pancartas, pitos y cinco personas de nuestras familias, tomarnos muchas fotos y publicarlas en redes sociales. Y, pues lógico, toca hacerlo porque se viene la ley de garantías y queda uno sin contrato”, dijo uno de ellos bajo reserva por temor a represalias.

Evento de Petro en Tolima. Foto: Blu Radio.

Minsalud se pronuncia ante estas denuncias

Ante estas denuncias, en diálogo con Recap de Blu Radio, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que “nunca ha comprado un voto y nunca forzará a alguien a hacer algo que no quiere”.



“Yo nunca en mi vida ni he comprado un voto, ni he forzado a nadie que haga nada que no sea de su voluntad, ¿Cierto? Y nada de eso puede pasar en el Ministerio. Si usted tiene alguna información, póngame la llegar, porque sea algún funcionario que esté actuando en forma irregular, debe ser despedido en forma inmediata”, expresó el ministro sobre esta denuncia.

Es importante recordar que, según analistas políticos de la región, el evento no solo será un escenario para hablar de Asamblea Nacional Constituyente, sino un medido del poder de convocatoria del ministro.

Minsalud insultó a gerente del hospital de Meta X: @GA_Jaramillo

¿Hay un bloqueo en contra de la reforma a la salud?

Por otro lado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la reforma a la salud que impulsa el Gobierno enfrenta un bloqueo legislativo en el Congreso. El funcionario señaló que el proyecto está radicado desde el 2 de abril en la Comisión Séptima, pero que no ha avanzado debido a lo que calificó como una "operación tortuga".

Publicidad

“Si esto continúa, va a ser muy difícil que se estudie a fondo la reforma”, dijo Jaramillo, quien recordó que el sistema actual acumula problemas estructurales desde hace más de dos décadas.



Necesidad de la reforma, según minsalud

El ministro subrayó que, aunque el Gobierno ha implementado varias medidas apoyadas en leyes y sentencias de la Corte Constitucional, la transformación del sistema requiere de una reforma profunda. Entre los puntos clave mencionó:



Eliminar la intermediación de las EPS y fortalecer el giro directo a clínicas, hospitales y proveedores.

Asegurar el acceso a especialistas y medicamentos en todo el país.

Garantizar nuevos recursos, incluyendo un punto del PIB adicional en los próximos diez años.

Recuperar el aporte patronal de los empresarios, que hoy no aportan cerca de 20 billones de pesos al sistema.

“El objetivo es que la atención primaria llegue a cada rincón del país y que los pacientes no tengan que desplazarse cientos de kilómetros para recibir un servicio que sus hospitales locales pueden ofrecer”, afirmó.