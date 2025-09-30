Contratistas de Salud en Tolima denuncian presiones para asistir al evento de Petro en Ibagué

Trabajadores del sector salud en el Tolima, entre ellos contratistas de hospitales y funcionarios de algunas alcaldías, denunciaron presuntas presiones para asistir al evento del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, programado para el viernes 3 de octubre en la Plaza Murillo Toro de Ibagué.

De acuerdo con testimonios recogidos extra micrófono, las directrices habrían llegado de manera personalizada a través de gerentes de hospitales, quienes transmitieron la instrucción de participar en la “Movilización Ibagué por la dignidad y la democracia”. Los denunciantes aseguran que la asistencia sería obligatoria y que su permanencia laboral podría depender de ello.



Denuncias bajo reserva

En diálogos sostenidos en los bajos de la Gobernación del Tolima, varios trabajadores de la salud, incluidos gerentes, médicos, enfermeros, laboratoristas, trabajadores sociales y personal de apoyo, afirmaron que recibieron la orden de presentarse en la Plaza Murillo Toro desde las 10:00 de la mañana y permanecer hasta finalizar el acto.

“Nos toca llegar acá al Murillo Toro, traer pancartas, pitos y cinco personas de nuestras familias, tomarnos muchas fotos y publicarlas en redes sociales. Y, pues lógico, toca hacerlo porque se viene la ley de garantías y queda uno sin contrato”, dijo uno de ellos bajo reserva por temor a represalias.



Señalamientos en hospitales y alcaldías

Las denuncias no se limitan al sector salud. Un gerente hospitalario, consultado por Blu Radio, aseguró que él y otros directivos han recibido instrucciones similares, incluso en hospitales de distintos niveles. El profesional advirtió, además, que contratistas de alcaldías cercanas también habrían sido obligados a asistir al evento.

“Tengo entendido que, aparte de lo solicitado por el Ministerio de Salud y Protección, a nosotros como gerentes, también a los contratistas del programa de vacunación de fiebre amarilla les pidieron hacer un aporte económico significativo para contratar buses y cubrir los almuerzos de la gente”, relató el directivo, quien solicitó reserva de su identidad.



Un vacunador del Tolima, bajo reserva, aclaró que ni la Gobernación ni la Secretaría de Salud Departamental han ejercido presiones para asistir o dejar de asistir a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro este viernes 3 de octubre en Ibagué.

“Lo que sí nos gustaría dejar en claro es que no hemos recibido presiones por parte de la Gobernación del Tolima, y tampoco de la Secretaría de Salud Departamental, para que vayamos o no al evento. Todo ha sido desde el Ministerio. En nuestro caso llamaron al gerente y él dio las indicaciones. Muchos no queremos, tampoco tenemos plata para traer a cinco personas más, pero si toca, toca, porque después sin contrato es peor la vaina”, aseguró.



Contexto político del evento

De acuerdo con analistas políticos de la región, el evento de este viernes no solo será escenario para hablar del proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, sino también una prueba de fuerza política.

La movilización en la Plaza Murillo Toro de Ibagué será vista como un medidor de la influencia y capacidad de convocatoria del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en su fortín político. El acto tendría relevancia con miras a una eventual aspiración a la Gobernación del Tolima y de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Cabe recordar que Jaramillo ya fue alcalde de Ibagué y gobernador del departamento, lo que refuerza la lectura política que se hace de este evento.



Reacciones oficiales

Aunque la avanzada ministerial ya se encuentra en Ibagué, hasta el momento los voceros no han entregado un pronunciamiento oficial frente a las denuncias. Sin embargo, de manera extraoficial, señalaron que todo se trataría de un proceso impulsado por la oposición para “empañar y desprestigiar” la imagen del ministro de Salud y, en consecuencia, la del presidente Gustavo Petro.

Los representantes también indicaron que esto no es nada raro en ningún ambiente laboral. Además, aseguraron que a nadie se le obliga a acompañar al presidente e hicieron un llamado a los colombianos a visitar las regiones, donde, según ellos, se evidencia un país que está siendo fortalecido por el Gobierno Nacional y no la versión que, afirman, “quiere vender la oposición para acabar con el cambio de Petro”.

Finalmente, recordemos que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, ya había informado a través de su cuenta en X que no asistiría al evento por compromisos previamente adquiridos en el municipio de Chaparral. Pero en su mensaje también aclaró: “De ser convocada a alguna actividad institucional especial, estábamos prestos, así como a intercambiar opiniones y concretar acciones en la misma Gobernación, si así lo consideraba el presidente”.