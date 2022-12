Más del 94% de las campañas políticas en Colombia no han reportado gastos

Según cifras de la MOE y el CNE, sumado a las advertencias de la Procuraduría en materia electoral y en lo relacionado con gastos e ingresos de las campañas políticas,

el panorama evidencia que solo 5.85% de las campañas han entregado cuentas claras.

El fenómeno ha tocado, por ejemplo, a la campaña en Bogotá de Hollman Morris (Colombia Humana), quien, aunque inicialmente reportó $916.826.000, no habría reportado ante el CNE el monto total de dinero que ha recibido.

En ciudades pequeñas como Leticia, Mitú, Mocoa, Quibdó y Tunja ninguno de los aspirantes a la alcaldía ha entregado de manera clara ingresos ni gastos.

En el caso de dos candidaturas a la Gobernación de Bolívar ocurre lo mismo con Vicente Blel y Hernando Padauí.

La Procuraduría encontró que es necesario investigar presuntas irregularidades en el cumplimiento al artículo 25 de la ley 1745 de 2011, relacionado con los gastos e ingresos en las campañas.

En el caso de Vicente Blel, candidato de la unión de partidos Conservador, Liberal y otros, señaló el procurador Carrillo este viernes que no hay control sobre los gastos.

“No existe manual de procedimientos, no está diligenciado el libro físico de gastos, las personas que trabajan en la campaña no están en base de datos y los gastos no son claros. La publicidad se contrató con terceros, pero no hay documento que demuestre el control sobre la misma”, dijo Carrillo.

Además, también se refirió al caso de Hernando Padauí, candidato de Cambio Radical.

“Hay comprobantes de ingresos sin facturas, no se pudieron verificar movimientos bancarios, entre otros”, dijo.

El panorama está así:

De 175 campañas a la Gobernación, han entregado información 93. Es decir, solo el 53.14%.

De 3.580 campañas a asambleas, han entregado información 404. Solo el 11.28%.

De 5.186 campañas a Alcaldía, han entregado información 895. Solo el 17%.

De 95.458 campañas a Concejo, 4.624 han entregado información. Es decir, 4.84%.

De 13.368 en JAL, solo 870 han entregado información.