Mauricio Lizcano alcanzó un millón de firmas para presentar su candidatura a la Presidencia

El exministro TIC Mauricio Lizcano anunció que alcanzó un millón de firmas para poder inscribir oficialmente su candidatura a la Presidencia ante la Registraduría. Lizcano debe presentar al menos 635.000 firmas válidas para poder realizar la inscripción.

“Un millón de colombianos han firmado por nuestra candidatura a la presidencia. Hoy recuerdo con mucha felicidad cada calle que he recorrido, cada vereda que he visitado, cada ciudad a la que he viajado, escuchando propuestas, recibiendo abrazos, también críticas, y por supuesto, trabajando muy duro con mi equipo de voluntarios y con mi equipo de campaña para poderme inscribir como candidato independiente a la presidencia”, señaló Lizcano.

Aunque Lizcano debe presentar 635.000 firmas, también anunció que en los próximos días seguirá haciendo un recorrido por diferentes zonas del país para recolectar más apoyos y posteriormente presentarse ante la Registraduría.

“La unidad, los sueños de los colombianos, el trabajo en equipo y, por supuesto, resolver los problemas han sido la mayor motivación para esta campaña presidencial. A todos, colombianas y colombianos, de corazón, muchas gracias. A nuestros voluntarios y a nuestro equipo, inmensamente agradecidos”, aseguró Lizcano.