Giovanni Rubiano, superintendente de Salud, presentó su renuncia ante la Presidencia

El superintendente nacional de Salud, Giovanni Rubiano, presentó su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó recientemente a entidad. La decisión se conoce en un medio de la crisis del sistema de salud y luego de varias semanas de especulaciones sobre su eventual salida del cargo.

Rubiano había asumido la dirección de la Superintendencia en noviembre de 2024, tras la renuncia de Luis Carlos Leal. Desde la Superintendencia se informó que el funcionario puso su cargo a disposición y expresó su compromiso de realizar una entrega ordenada de las funciones. El Gobierno aún no ha confirmado quién asumirá de manera encargada la dirección de la entidad mientras se designa un nuevo superintendente.

Foto: Supersalud

Ante esto, el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo indicó: “Yo no sé; he estado desde las ocho de la mañana en el parlamento, atendiendo primero a la Cámara y ahora al Senado, y me llaman de Presidencia porque tenemos una reunión (…) Me enteré por ustedes (la prensa)”

Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales el superintendente Rubiano presentó su renuncia ante la Presidencia, así como si esta será aceptada.