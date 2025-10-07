Reforzarán seguridad de Mauricio Lizcano tras amenazas recibidas en sede de campaña

El Gobierno nacional confirmó que la Policía recibió oficialmente la denuncia del precandidato presidencial Mauricio Lizcano sobre una amenaza de muerte contra su padre, el líder político de Caldas y excongresista Óscar Tulio Lizcano.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, precisó que ayer la Policía recibió la notificación sobre el envío de una corona fúnebre a la sede política de Lizcano en Manizales, dirigida a su padre de 80 años.

La Policía indica que ya se dio instrucción a la Dijin para adelantar las investigaciones.

Amenaza de muerte contra Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio Lizcano X: @MauricioLizcano

Mauricio Lizcano denuncia amenaza contra su padre X: @MauricioLizcano

Benedetti también detalló que la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) coordinará con la Unidad Nacional de Protección (UNP) la valoración del esquema y reforzar las medidas de protección.

Desde el gobierno se comprometieron a hacer seguimiento al caso, el cual reviste importancia en medio de los temores por parte de las campañas políticas, no solo por el riesgo de una amenaza y en el escenario de polarización que vive el país, sino del aumento de los temores con el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Hay que recordar que el excongresista Lizcano estuvo 8 años secuestrado por la guerrilla de las Farc, hasta su liberación por parte del Ejército el 26 de octubre del año 2008, en el municipio de San José de Palmar, Chocó, como parte de las acciones contra los grupos guerrilleros.