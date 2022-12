Me reuní con Maluma porque tiene una fundación: Duque

El presidente Iván Duque dijo, en entrevista exclusiva con Mañanas BLU, que el encuentro que sostuvo con el cantante Maluma, el cual ha sido criticado por algunos sectores de la opinión pública, no obedece a un ejercicio frívolo de sus funciones.

"Yo no hago un ejercicio frívolo de la Presidencia. Yo no tengo vida social, yo no voy a cocteles, no me la paso en homenajes ni en comidas. He asistido a un par de actos oficiales y el resto estoy trabajando”, indicó.

Sobre las razones que llevaron a Duque a sostener el encuentro con Maluma, este rindió explicaciones y aseguró que la cita ya estaba programada. Además, agregó que se trató de una reunión muy breve.

“¿Por qué se dio una reunión con Maluma? Maluma tiene una fundación, que la lidera su hermana, para recuperar jóvenes de la drogadicción y de la delincuencia, que se llama ‘El arte de los sueños’. La hermana de Maluma, que quiere trabajar con el Gobierno en la recuperación de muchos de estos jóvenes, con Naciones Unidas y con otras organizaciones, nos había pedido una cita. Y me reuní con ellos, un tiempo bastante limitado, para decirles, miren, nos parece imporatante este trabajo por la juventud que está en la drogadicción y la delincuencia”, declaró Duque.

"Algunos quieren ponerme en el papel de enemigo de los estudiantes", añadió.



