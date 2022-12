Mi candidatura siempre ha estado dirigida a formar una coalición: De la Calle

Humberto de la Calle habló en Mañanas BLU sobre sus acercamientos con otros precandidatos para conformar una coalición que lleve a ganar las elecciones presidenciales en 2018.



“Desde que ofrecí mi nombre para una candidatura iba siempre dirigido a la formación de una coalición. Lo que no se puede perder es que ese es el objetivo”, dijo.



Para De la Calle, quienes integren esa coalición deben ser personas “que han estado con la paz y con una visión progresista de la política”.



Agregó que ha tenido una interlocución constante con Claudia López y Sergio Fajardo, y que con Jorge Robledo los acercamientos han sido esporádicos, también reconoció que con este último sí tienen diferencias ideológicas y no personales.



Sobre la consulta interna en el Partido Liberal con seis candidatos en marzo indicó que no participará y la calificó como “un error”.



Finalmente, se refirió al triple abucheo que recibió en foro de Fenalco en Santa Marta. “Me preocupa ese tipo de reacciones de semejante gremio de importancia nacional, ese no es un buen camino para la democracia nacional, parecía una asamblea estudiantil de los años 60”.



