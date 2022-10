Mi curul no está en juego: Sofía Gaviria al Consejo de Estado

Este viernes el Consejo de Estado tomó la decisión de anular las curules de la senadora Sofía Gaviria del Partido Liberal, Honorio Enríquez del Centro Democrático, y Teresa García de Opción Ciudadana.

La senadora Sofía Gaviria respondió a la alta corte asegurando que le parece irresponsable que no se especifique que no se trata de su curul.

“El litigio es sobre la curul número 17. No entendemos porque no se aclara y se redacta que no se trata de mi curul”, aseguró.

Y añadió que rechaza “completamente cualquier mala intención”.