Ministro Sanguino pide revocar orden de arresto en su contra por desacato; dice que sí respondió

Luego de que un juzgado laboral de Bogotá ordenara el arresto por cinco días del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por no acatar un fallo de tutela a favor de la representante Katherine Miranda, que le ordenaba entregar información detallada sobre las actuaciones del Ministerio frente a las denuncias de acoso y violencia de género en el sistema de medios públicos RTVC (hoy Inravisión), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, interpuso una solicitud de inaplicación para la sanción.

En su argumento, el ministro aseguró que sí respondió a la solicitud de fondo el pasado 26 de mayo de 2026.

Sanguino, señalado por presunto tráfico de influencias relacionado con el carrusel de la contratación en Bogotá. X: @MintrabajoCol

"El Ministerio del Trabajo SI respondió de fondo el 26 de mayo de 2026 a la solicitud presentada el 24 de marzo sobre el Plan Nacional de Inspección a medios, y el 1 de julio informó esa respuesta al despacho judicial”, indicó el funcionario por medio de una publicación en su cuenta de X.

La solicitud inicial fue presentada el 24 de marzo de 2026 por la representante Katherine Miranda, quien requería información sobre el Plan Nacional de Inspección a medios de comunicación, ordenado por el ministro Antonio Sanguino, relacionados con presuntos casos de acoso y violencia basada en género específicamente en el medio RTVC.



“Llama la atención que la excongresista no pidió información sobre los hallazgos en los demás medios de comunicación incluidos en dicho plan, sino que se concentró exclusivamente en los posibles casos de RTVC, hoy Inravisión”, dijo el ministro en el comunicado.

🚨 ATENCIÓN. Hoy, 6 de julio de 2026, interpuse solicitud de inaplicación de la sanción mediante grado jurisdiccional de consulta, con el propósito de controvertir y solicitar la revocatoria de la sanción impuesta.

El Ministerio del Trabajo SI respondió de fondo el 26 de mayo de… pic.twitter.com/hANOm221PF — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) July 6, 2026

Según el ministro Sanguino la respuesta de fondo fue emitida a finales de mayo y posteriormente, el 1 de julio de 2026 el Ministerio informó dicha respuesta al despacho judicial.

“El uso político y el ensañamiento personal no harán que demos un manejo indebido a información que tiene reserva legal de posibles casos de acoso sexual en entorno laborales. Proteger datos sensibles, la intimidad de las personas involucradas y evitar la revictimización es mi prioridad y la del Gobierno Nacional a la hora de adelantar las funciones de inspección vigilancia y control a nivel nacional en medios de comunicación”, agregó el jefe de cartera.

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Es por esto, por lo que el ministro solicitó al juzgado laboral de Bogotá que se examinen integralmente las respuestas emitidas y se revoque la sanción.