Política  / MOE advierte sobre participación política de Petro: "Como jefe de organización política"

MOE advierte sobre participación política de Petro: “Como jefe de organización política"

La directora de la MOE sostuvo que, aunque en Colombia no existe una ley que defina claramente los límites de la participación política de los altos funcionarios del Estado.

Presidente Gustavo Petro
Gustavo Petro
Foto: Presidencia de la República
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, expresó su preocupación por la participación del presidente Gustavo Petro en decisiones de carácter partidista, especialmente en medio de la cercanía de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

En diálogo con Recap Blu, Barrios sostuvo que, aunque en Colombia no existe una ley que defina claramente los límites de la participación política de los altos funcionarios del Estado, sí hay una norma general que prohíbe expresamente este tipo de conductas. “No debe haber participación en política de funcionarios públicos. No están definidos los límites, pero sí el enunciado general”, precisó.

Vea también

  1. petro-presidencia-consulta.jpg
    Presidente Petro durante su anuncio de consulta popular por decreto
    Foto: Presidencia de la República
    Nación

    Limitan alocuciones del presidente Petro: solo deberán ser por circunstancias urgentes

La directora de la MOE advirtió que Colombia es un país con un “presidencialismo muy fuerte”, lo que obliga al mandatario a actuar con prudencia para no enviar mensajes partidistas. “Cuando se habla de participación en política en un contexto preelectoral, se trata de una intervención partidista (...) Esto debe ser muy cuidado, y lamentablemente pareciera que no se están cuidando ni las formas ni el fondo desde el Ejecutivo”, señaló.

Barrios se refirió de manera directa a recientes actuaciones del presidente Petro, como su intervención pública a través de la red social X para ordenar que el Pacto Histórico adelante una consulta interna, y su reunión en la Casa de Nariño con los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

“Eso es participación partidista. Está funcionando no solo como jefe de Estado, sino como jefe de una organización política”, enfatizó Barrios. A su juicio, este comportamiento “envía un mensaje nocivo” a los demás funcionarios públicos, pues puede dar pie a que alcaldes, gobernadores o ministros también se involucren en actividades políticas desde sus cargos.

“El presidente debe gobernar para todos los colombianos, no para definir alianzas dentro de un partido", aseguró la directora de la MOE.

