“Nadie me pidió dilatar la elección del presidente del Senado”, dice el senador Miguel Ángel Pinto

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el senador Miguel Ángel Pinto, actual presidente del Congreso , desmintió las afirmaciones sobre un supuesto intento de dilatar la elección del nuevo presidente del Senado , tras la salida de Roy Barreras.

El senador Pinto afirmó que se están cumpliendo los procedimientos establecidos y que la elección se llevará a cabo según lo programado: “Absolutamente nadie, (me pidió dilatar) porque, además, me conocen y yo lo he expresado por todos los medios que el primer día que estuviera encargado de quedar en firme iba a ser la convocatoria a la elección ”.

En cuanto a la elección del nuevo presidente del Senado, el senador Pinto anunció que se llevará a cabo en la primera sesión de la semana entrante, tal como estaba programado. Según explicó, se han seguido los procedimientos establecidos en la ley quinta y se respetará el acuerdo que establece que le corresponde al pacto histórico ocupar la presidencia .

Ante las preguntas sobre posibles maniobras políticas para evitar que el Pacto Histórico mantenga la presidencia del Senado, el senador Pinto afirmó que él no forma parte de ninguna maniobra y que ha cumplido con su compromiso de convocar a la elección de manera inmediata, una vez que la sentencia de nulidad quedó en firme.

“Hoy mismo estoy convocando a la elección para que se haga de manera inmediata, conforme lo establece la ley, que es pasados tres días y por lo tanto en la próxima semana se convocará. Ya la plenaria es la que tiene que decidir a quién eligen y esa será pues decisión de la plenaria, pero yo confío en que los acuerdos que se establecieron hace un año que le corresponde este primer año el pacto histórico se cumplan”, puntualizó.

El senador Pinto también aprovechó la oportunidad para responder a las acusaciones del presidente Petro sobre el tuit en el que se mencionaba al Consejo de Estado y que generó controversia. Aclaró que el presidente Petro cometió un error al incluir en el mismo tuit la mención a la decisión judicial y a la interpretación que se estaba haciendo de ella. Aunque reconoció que el tuit del presidente era ambiguo, destacó que el Consejo de Estado emitió un comunicado propio para aclarar su posición.

