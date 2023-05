Ley de humanización de cárceles no iniciará su debate esta semana en el Congreso

Pese al llamado del Gobierno nacional para que se inicie la discusión del proyecto de ley de humanización penitenciaria y carcelaria lo antes posible, porque solo faltan cuatro semanas para que termine la legislatura del periodo 2022-2023, desde la Comisión Primera de la Cámara señalaron que esta semana esta célula del congreso debatirá otras iniciativas que para su presidente corren el riesgo de hundirse.

“Bueno esta semana trabajaremos principalmente las iniciativas de carácter parlamentario, hay proyectos importantísimos como la reducción de los periodos de sesiones para los congresistas. Por supuesto, también tenemos a contrarreloj el proyecto de acto legislativo derechos del campesino y la ley estatutaria del código electoral. Creo que es a lo que le vamos a poner mayor énfasis, el Gobierno debe entender que también tenemos que sacar adelante las iniciativas de los congresistas que se matan por elegirse y cuando llegan al Congreso quieren sacar adelante sus iniciativas. Creo que ellos, quienes fueron los que me eligieron a mí, son los que tienen que tener prioridad también en la agenda legislativa”, explicó el representante Juan Carlos Wills.

Cabe resaltar que, hace unos días, el ministro del Interior en la Comisión Primera del Senado el funcionario se quejó de las demoras en ser anunciado el proyecto en la Cámara de Representantes e, incluso, lo calificó de olvido.

“Es bastante extraña esa circunstancia, esperemos que no sea nada distinto a un olvido del presidente de la Comisión Primera de la Cámara. Frente a esos olvidos el Gobierno no actúa, esos olvidos no empujan al Gobierno, esas son responsabilidades del Congreso y nosotros respetamos al Congreso”, expreso en su momento.

Se espera que el proyecto ley de humanización sea anunciado en los próximos días para que arranque su discusión formal en esas dos corporaciones, ya que tiene mensaje de urgencia por parte del Gobierno nacional.

