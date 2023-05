“Se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía, no tenemos nada que ocultar”: Petro

El presidente Gustavo Petro escribió un extenso trino en el que explicó lo que quiso decir en su publicación más temprano sobre sanciones administrativas a congresistas del Pacto Histórico y aseguró que nunca mencionó al Consejo de Estado.

“Mi trino no menciona el Consejo de Estado y no lo sugiere. Actos administrativos que suspendan congresistas del Pacto Histórico quitando su voto, como mencioné, no los emite ni los emitió el Consejo de Estado; los emitió la Procuraduría, violando el efecto de la sentencia de la CIDH y la convención americana, que el Consejo de Estado ha defendido en sentencia de sala, y que es parte de la Constitución y la ley y que, veo, el fiscal no ha leído”, aseguró el mandatario.

Y agregó Petro que el hecho de que “hoy la Presidencia del Congreso no esté en manos del Pacto Histórico (…) no es responsabilidad del Consejo de Estado, sino de la actual mesa directiva del Senado”.

Además, aseguró que la Fiscalía hará un allanamiento a la Presidencia, por lo que, según dijo, están bienvenidos porque no tienen nada que ocultar.

“Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía. No tenemos nada que ocultar: Bienvenidos”, advirtió Petro.

Y es que, en la mañana de este lunes, 29 de mayo, el presidente aseguró que era cuestionable que a congresistas del Pacto Histórico les quitaran curules. El caso más reciente del exsenador Roy Barreras por interferir en doble militancia.

“¿A propósito, se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la Presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, expresó el presidente.

En entrevista exclusiva con Meridiano Blu, el fiscal general calificó a Petro como un irresponsable y destacó que con ese tipo de declaraciones el primer mandatario falta a la dignidad en el desempeño de su cargo presidencial.

Asimismo, respaldó completamente las acciones del Consejo de Estado y enfatizó que esta institución actúa de acuerdo con las normas jurídicas, al igual que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

“Creo que Gustavo Petro es un irresponsable. Es un tipo que no ha asumido el rol de presidente de la República con dignidad y no lo ha asumido con dignidad porque es que uno no ataca a la Rama Judicial del poder público. Respaldo completo al Consejo de Estado, que no actúa políticamente, actúa conforme a las normas jurídicas, como lo hace la Corte Suprema de Justicia, como lo hace la Corte Constitucional”, dijo el fiscal.

