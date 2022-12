No es idónea una candidatura que excluya gente: Iván Cepeda a Jorge Robledo

El senador Jorge Robledo, en entrevista con BLU Radio, dijo que las decisiones que se tomaron fueron por mayoría y agregó que no tiene inconveniente con que las Farc entren en la lucha política.



“Lo que no se puede aceptar es que quieran llevar al Polo, la doctora Clara López y el doctor Iván Cepeda, a sumarse a la Unidad Nacional del santismo”, dijo.



En ese sentido agregó que Colombia no aceptará que el Polo haga parte del oficialismo.



De otro lado, el también senador Iván Cepeda dijo que se trata de una discusión que se da naturalmente en los partidos políticos, aunque enfatizo que una candidatura que excluye gente, a su parecer, no es la idónea.



“Igualmente tenemos un debate sobre el proceso de paz. El planteamiento que se hace es que el Polo respalda el proceso de paz, apoya el proceso de paz, pero para nosotros eso no es suficiente.

Aquí hay que defender el proceso en un momento en que está en una situación de vulnerabilidad”, manifestó.