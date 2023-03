"No es para narcotraficantes": minjusticia respondió a Barbosa por críticas a ley de sometimiento

El ministro de Justicia, Néstor Osuna , socializo este viernes, 31 de marzo, el proyecto de ley de sometimiento, que busca humanizar la política criminal y penitenciaria; esto en compañía de los congresistas de las comisiones primeras del Senado y Cámara.

Desde este evento, el ministro Osuna le respondió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por las críticas sobre la posibilidad de legalizar la cadena del narcotráfico si aprueban el proyecto presentado por el Gobierno ante el Congreso.

“El fiscal y otras personas han criticado, creo yo que con un exceso de ruido desproporcionado. Las dimensiones del artículo, cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea no es para narcotraficantes, jamás", dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna

Asimismo, el ministro aseguró que "son conscientes" de que hay un eslabón muy débil en el país: los campesinos y cultivadores de hoja de coca: "No proponemos que deje de ser delito, sino que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores”.

Osuna fue enfático en que el Gobierno del cambio está: “Absolutamente comprometido en luchar contra el narcotráfico”, y que no ha habido en los últimos tiempos, ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este”.

¿Qué dijo el fiscal Francisco Barbosa que molestó al Gobierno nacional?

“El Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Esa es una situación que estamos viviendo. Imagínese ustedes legalizar la importación de precursores químicos para legalizar la producción cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República”, fueron las palabras de Francisco Barbosa que molestaron al presidente Gustavo Petro.

No es la primera vez que el fiscal Francisco Barbosa lanzó acusaciones contra el Gobierno nacional, pues ha estado en desacuerdo con diversas decisiones del jefe de Estado desde su llegada al poder. El senador Ivan Cepeda anunció que denunciará al fiscal por "calumnia", pues dicen que el jefe del ente acusador miente con sus afirmaciones.

