No es una pelea entre políticos, es un cargo fundamental: Pedraza sobre presidencia Cámara

¿Qué está pasando en la intimidad de la Alianza Verde? En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, los representantes del partido, que hoy está en polémica por la presidencia de la Cámara, hablaron sobre los nombres en la lista de candidatos y la denuncia que hay por la supuesta falta de voz y voto en dicha postulación, que tiene enfrentados a algunos de los militantes verdes.

La representante Jennifer Pedraza expresó su preocupación sobre la importancia de este cargo y cómo esto afecta la independencia y la división de poderes en el país. Según señaló, el presidente de la Cámara tiene el poder de decidir qué proyectos de ley se discuten y cuáles no, lo que puede influir en la agenda legislativa del Gobierno y de los congresistas.

También mencionó que, en el último año, no se ha llevado a cabo ningún debate de control político directamente contra el Gobierno debido a la falta de agendamiento por parte de la presidencia.

“Esto no es una pelea entre políticos y congresistas a los que solamente les importa algún espacio, sino que estamos hablando de un cargo fundamental. Realmente el poder que tiene la presidencia de la Cámara es esencial. Por ejemplo, en el último año, casi que no hemos tenido ningún debate de control político citado directamente contra el Gobierno, más allá de las mociones de censura que por ley no pueden aplazar”, aseveró.

Publicidad

“Mientras todo el país estaba hablando del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ni siquiera hubo un debate de control político en la plenaria porque no lo agendaron y, además, en medio de los anuncios del Gobierno de tramitar por el Congreso una Asamblea Nacional Constituyente o un fast track, pues va a ser muy, muy importante, de verdad, quién ocupe este espacio de la presidencia de la Cámara”, añadió.

Por su parte, el representante Jaime Raúl Salamanca argumentó que la decisión del candidato a la presidencia de la Cámara debe ser tomada por el Partido Verde y no por la coalición de partidos con la que se hizo el acuerdo para acceder a la presidencia. En ese sentido, recalcó la importancia de construir consensos internos y respetar la autonomía de la colectividad en la toma de decisiones.

Publicidad

“Quienes estamos por la tesis de que la dignidad recae en el Verde, por decisión y por confianza, no solamente de ellos, sino de todos los partidos, entendemos que debemos de agotar hasta el último momento el tratar de construir consensos internamente para no someterlos ni a ellos ni a ningún partido, a deliberaciones de quiénes más o quiénes menos o quién se vota o quién no vota. Yo soy de la escuela de Antanas Mockus y él me enseñó claramente mis primeros pasos de la política, que uno debe agotar el argumento va y el argumento viene y no caer en esa puja de que fue primero, si el huevo o la gallina, o quién debe decidir más o quién tiene más o menos peso no es el verde que tiene. Tiene que agotar la posibilidad de construir consensos”, afirmó.

Estas posturas contradictorias han generado tensiones y divisiones internas en el Partido Verde, así como descontento por parte de otros partidos políticos que se sienten utilizados en el acuerdo para asegurar la presidencia. Asimismo, se ha cuestionado la influencia del Gobierno en la elección del candidato y el posible impacto en la independencia del Congreso.