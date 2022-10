No estoy en doble militancia; mi inscripción no se cae: Ángela Robledo

Publicidad

Minutos antes de reunirse con el candidato a la Presidencia Gustavo Petro, quien la invitó como su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo salió al paso de las advertencias sobre la posible nulidad de su inscripción ante la Registraduría, por una posible violación al Artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

“Estoy seguirá de que no estoy en doble militancia, de lo contrario no hubiera aceptado la invitación de Gustavo Petro. Soy profundamente Mockusiana y no voy en la cultura del todo vale”, afirmó la exintegrante de la Alianza Verde y quien ahora hace parte de las filas de la Colombia Humana que encabeza el candidato de la izquierda.

Robledo dijo que en su momento se presentaron situaciones similares con Germán Vargas Lleras e incluso con el expresidente Álvaro Uribe, pero que éstas fueron subsanadas y que no hubo inconveniente para ellos.

“Consultamos varias sentencias de la Corte Constitucional y conceptos del Consejo de Estado; nunca he ocupado cargos directivos, sino que hago parte de una bancada que es invitada al Comité Ejecutivo”, indicó la congresista.

En diálogo con Blu Radio, Robledo también aseguró que muchos verdes están con Gustavo Petro, que no hay ninguna estrategia sucia o debajo de la manga y que no responderá a trinos insensatos, en alusión a las recientes críticas de Claudia López, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. “La valeriana la necesita mucha gente en este país”, añadió.

Según Ángela María Robledo, tras su designación como fórmula de Gustavo Petro, una de las primeras llamadas que recibió fue la del segundo congresista más votado el pasado 11 de marzo, Antanas Mockus, quien ha sido parte de la Alianza Verde y aliado de Sergio Fajardo en la causa política.

“Estoy muy feliz de que esté ahí, me dijo”, afirmó la dirigente política, quien insistió en un pacto por una Colombia distinta con el propio Fajardo y con Humberto De la Calle.