No haga marrullerías en política: mensaje de Wilson Borja a Petro por caso Wikileaks

El exrepresentante a la Cámara Wilson Borja se pronunció en Mañanas BLU sobre las conversaciones de Gustavo Petro con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, las cuales fueron abordadas por el periodista Daniel Coronell en una columna.

“Esas cosas Gustavo las acostumbra. Todo aquello que le pueda significar a él una ventaja frente a su posición política, frente a su interés político, Gustavo las usa”, indicó Borja.

“La embarró, la embarró porque además éramos compañeros de Congreso”, agregó.

Borja le lanzó un duro mensaje a Gustavo Petro y le dijo que eso le pasaba por no conectar la lengua con el cerebro.

“Hombre, no haga marrullerías en política. No salga a decir que esto era un problema de investigación de Álvaro Uribe Vélez, usted la embarró por no conectar la lengua con el cerebro”, le dijo Borja a Petro.

“Gustavo en un momento determinado utiliza una situación política para provecho de él”, sostuvo el excongresista del Polo Democrático.

La pelea

Según un cable de la embajada de Estados Unidos de fecha 27 de mayo de 2008, filtrado por Wikileaks y citado por Coronell, un funcionario diplomático norteamericano reportó una conversación con Petro así: "El senador Gustavo Petro nos dijo que él no descarta la posibilidad de que algunos miembros del Polo Democrático mantengan vínculos inapropiados con las FARC".

En concreto los señalamientos, según Coronell, eran contra los congresistas Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez. El columnista lanzó un duro reproche contra Petro, quien supuestamente hizo dicha acusación.

"Si el senador Petro tenía en ese momento pruebas contra esos congresistas, su deber como funcionario público era presentarlas a las autoridades competentes. Y si no tenía esas pruebas, quizás el lugar apropiado para expresar sus dudas no era la Embajada de Estados Unidos".

Frente a los señalamientos, el senador Petro no se quedó callado e hizo precisión en las fechas, dejando en claro que dos congresistas del Polo, entonces investigados y mencionados en la columna como sospechosos de FARC-política, Wilson Borja y a Gloria Inés Ramírez, fueron acusados primero por el entonces fiscal Mario Iguarán, cinco días antes de la comunicación de los diplomáticos estadounidenses.



Fecha de denuncia del fiscal Iguaran que sindica a Borja, Ramirez y Piedad de farcpolitica es del 22 de Mayo/2008, análisis de @ELTIEMPO del 25 de mayo y el cable de la embajada del 27 de mayo, pero para @DCoronell fui yo el que denuncia a Borja y Ramirez. https://t.co/HkHbSl3bJG — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2019

