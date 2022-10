No permitiré que campañas se vuelvan un ring entre candidatos y alcaldes: procurador

Luego de que Gustavo Petro denunciara al alcalde de Cúcuta, César Rojas, como uno de los responsables de los desmanes y el ataque del que fue víctima en su caravana el pasado viernes, la Procuraduría informó que investigará al mandatario local por estos hechos.



Al respecto, el procurador Fernando Carrillo señaló, en diálogo con Mañanas BLU, que impedirá a toda costa que los escenarios de violencia que se vienen presentando en torno a las campañas políticas se vuelvan recurrentes y terminen afectando la estabilidad del Estado en varias regiones del país.



“Los alcaldes tienen una gran responsabilidad en la preservación del orden público. Ellos son la máxima autoridad en esa materia”, sostuvo.



De acuerdo al jefe del Ministerio Público, Rojas tendrá que dar explicaciones por los desórdenes que se presentaron en la capital de Norte de Santander y por las denuncias que hizo el movimiento Colombia Humana en su contra por, presuntamente, haberle negado al candidato de izquierda la realización de una manifestación política en el Parque Santander.

“Estamos en un proceso de indagación preliminar. Quiero decir que, ante la gravedad de los hechos, tomaremos la decisión sobre si caben responsabilidades disciplinarias por acción o por omisión”, explicó.



“Lo que tenemos que averiguar es por qué se dieron estos hechos violentos y por qué se perturbó el orden público. Vamos a determinar qué ocurrió y una vez contrastados los hechos tomaremos una decisión final”, puntualizó.



Carrillo sostuvo que quizá el problema en términos generales pasa por la poca interpretación de las normas.



“Lo que es claro es que ese tipo de manifestaciones políticas tienen que darse y, por supuesto, hay que facilitarlas, pero siempre y cuando se respeten unos estándares mínimos de organización. Lo que no se puede hacer es precipitar a la fuerza la realización de esta”, manifestó.



Asimismo, lamentó que sean las vías de hecho las que se impongan y la violación a las normas se vuelva una constante.



“Lo triste es que esto se vuelva un ring entre alcaldes y candidatos para ver quién tiene la razón”, aseveró.



El procurador aseguró que las manifestaciones no se pueden hacer a la fuerza, “tratando de generar problemas de orden público en las respectivas ciudades”.



Rechazó, además, la polarización que se vive en medio de las campañas presidenciales y que sea la violencia el común denominador a vísperas de las jornadas electorales.

