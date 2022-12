No puedo asumir errores de mi padre: Blel Scaff, candidato a Gobernación de Bolívar

A través de un vídeo en redes sociales, Vicente Blel Scaff, candidato a la Gobernación de Bolívar, se pronunció sobre las grabaciones de su padre, el excongresista Vicente Blel Saad, relacionadas con un posible cartel de la contratación y ofensas racistas.

El candidato aseguró que no puede asumir los errores de su padre, pues “quien ofendió y quien denigró fue él”, por lo que pide a las autoridades que investiguen.

"No puedo asumir los errores de mí papá, quien cometió la falta fue él, quien ofendió y denigró fue él, aunque es mi padre no asumiré su error. No cargaré nuevamente su cruz porque no me pertenece. De todo lo dicho en esos audios, que sean las autoridades que investiguen", sostuvo el aspirante a la Gobernación.

Además, aseguró que esta situación atenta contra un trabajo serio con personas de todos los estratos, etnias y creencias, el mismo que ha hecho durante años junto a su hermana. Sin embargo, dejó claridad en que está preparado para gobernar.

"Todos tenemos personas en nuestras familias que amamos profundamente, pero que también nos dan dolores de cabeza", finalizó.

