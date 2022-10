No se equivoque; el que ha empuñado armas es usted: Vargas Lleras responde a Petro

En una dura advertencia el candidato presidencial Germán Vargas Lleras rechazó los últimos señalamientos del también candidato a la presidencia Gustavo Petro.

Reiteró que mientras sus acusaciones son temerarias y sin fundamento, de su parte solo hay solidaridad frente a los hechos ocurridos este viernes en Cúcuta.

En una serie de trinos, Vargas Lleras respondió al mensaje de Gustavo Petro en el que el candidato señala, acompañado de un vídeo, que el alcalde de Cúcuta y él son los responsables del incidente con su vehículo:

Aqui se ve que hay un individuo que dispara, no impactó en mi vehículo pero era parte del plan de asesinato. El alcalde de Cúcuta y Ramiro los responsables. sr @German_Vargas ud pactó la libertad de Ramiro Suarez? https://t.co/LJ1lCFKydW — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2018

Catorce horas después, el candidato presidencial por el partido Cambio Radical trinó:

No se equivoque candidato @petrogustavo que entre usted y yo el que ha empuñado las armas es usted, el que ha participado en la organización de actos violentos es usted, el que ha estado al margen de la ley es usted, no yo. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) March 3, 2018

Luego agregó, “no pacto, no tengo el interés, ni la facultad de hacerlo, no está en mi proceder acto alguno de esa naturaleza. Hasta donde sé el señor Ramiro Suárez está condenado y es la Justicia la única encargada de establecer cuál es su situación jurídica.”

Finalmente, Vargas Lleras señaló que Petro se equivoca con sus acusaciones que solo “llaman a la confrontación y a la violencia” cuando de su parte solo hubo solidaridad. Según Vargas Lleras, las autoridades son las únicas que pueden adelantar las investigaciones sobre lo ocurrido Cúcuta.

