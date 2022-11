“No se trata de desbaratar la institucionalidad”: Ángela María Robledo

Ángela María Robledo, candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, aseguró que el llamado hecho por el candidato una vez terminen las elecciones de este domingo 27 de mayo es, como él dijo, solamente a esperar los resultados en las plazas públicas.

“No le pongan ni más ni menos a una invitación que con todo derecho estamos haciendo”, indicó Robledo, que negó que se haya efectuado una reunión a instancias de la organización electoral para verificar el software para las votaciones.

Publicidad

“Estuvimos en una reunión que se convocó por parte de la Alianza Verde, eran cerca de 30 personas, nosotros presentamos nuestras inquietudes. Eso es lo que yo entiendo que es una reunión, no una conversación ni un diálogo con dos personas que quiere hacer, presentar el Gobierno y el registrador, como una comisión de analistas de la Comisión Europea”, declaró la aspirante a la Vicepresidencia con Gustavo Petro.

“Las comisiones de analistas de la UE están compuestas por cerca de 30 o 40 personas que son las que llegan dos meses antes a poder hacer, como en este caso, como lo pidió el procurador general de la nación, una verificación sobre el software”, agregó.



Según Robledo no se hizo ninguna presentación de un software en dicha reunión.



“No, lo que hicimos fue una presentación de las inquietudes que como Colombia Humana teníamos frente a las elecciones, no hubo presentación de ningún software”, aseguró.



Le puede interesar: No hay lugar a llamado a concentraciones públicas: Mininterior a Gustavo Petro

“Estamos exigiendo garantías, estamos preguntando por qué no se contestó la carta del procurador. Estamos haciendo eco a lo que dijo la fundación Paz y Reconciliación que ha señalado que en este país hace mucho tiempo hay lugares donde se roban las elecciones. Querer tapar eso es imposible, es querer tapar el sol con un dedo. Eso es lo que estamos haciendo. Pedimos que no nos distorsionen en ese pedido que estamos haciendo”, concluyó la aspirante a la vicepresidencia.