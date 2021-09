No soy el gallo tapado de Álvaro Uribe: Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín y precandidato a la Presidencia Federico Gutiérrez le reclamó a Alejandro Gaviria por los supuestos cambios de opinión que lo hacen incoherente. Además, en diálogo con Mañanas BLU, reiteró que no es el candidato de Álvaro Uribe.

En la entrevista con Mañanas BLU, Gutiérrez reiteró que no le gustó la forma como Gaviria lo calificó sobre su visión de seguridad.

“No es un ataque, es una reflexión, haciendo todo lo contrario a lo que él hizo. Uno no puede pensar un día una cosa y al otro día otra. (…) No está bien cuando dice que mí énfasis en la seguridad me hace facho. Yo no le permito que me diga facho y sí me preocupo por la seguridad”, dijo.

Además, añadió: “Que el tiempo no castigue la lengua. Hoy el país está en riesgo de que caiga la democracia, en riesgo de que caiga en manos de un proyecto populista y autoritario”.

No soy el candidato de Uribe

El exalcalde de Medellín también se refirió a las opiniones que lo ponen como el candidato escondido de Álvaro Uribe. Aseguró que respeta al expresidente, pero desde un punto de vista independiente.

“Yo no soy el candidato de Uribe por razones muy claras: no hago parte del Centro Democrático, y yo a él lo respeto, pero de una manera independiente. (…) Yo no soy el gallo tapado de nadie. Eso no va a hacer que para diferenciarme voy a salir a atacar. Haría mal interferir en procesos internos de otros partidos”, añadió.

