El precandidato de la Coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria respondió, a través de un video, a la polémica generada por una discusión con la también precandidata presidencial Íngrid Betancourt.

Para Gaviria, en la colectividad no se puede hablar de unión, dividiendo, por lo que invitó a sus seguidores a hacer la diferencia.

“Rechazo todas las acusaciones, no soy politiquero ni clientelista. Lo he demostrado una y otra vez, con el ejemplo, con hechos en mi vida, como educador primero, como funcionario y como economista. En la Coalición Centro Esperanza no podemos hablar de unión, dividiéndonos. Es el momento para hacer la diferencia y construir, conjuntamente, un país sin miedo, reconciliado, un país más justo, más decente y más digno. Cómo lo he dicho desde el comienzo, Colombia tiene futuro, tiene que tener futuro y lo vamos a construir entre todos”, dijo.

Gaviria manifestó que quien divida y excluya ahora, durante la elección, no podrá unir al país entorno a las reformas que necesita.

“Durante demasiado tiempo, durante muchos años, la política ha estado de espaldas, de espaldas a las necesidades más sentidas de la gente. Yo entiendo y comparto esta frustración. No voy a resignarme, no vamos a resignarnos ni a la violencia, ni a la pobreza, ni a la desigualdad. No vamos a aceptar un futuro de miedo y desesperanza. Por eso precisamente, por estas razones, por la no resignación decidí lanzarme a la Presidencia de la República”, añadió.

El pronunciamiento de Alejandro Gaviria se da luego de que en durante el debate Colombia Vota, de El Tiempo y Semana, Betancourt lo acusara de recibir apoyos que hacen parte de la maquinaria política.

“Tú y yo hicimos un acuerdo, que lo firmamos en el cónclave, en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En ese acuerdo dijimos que sí eso sucedía lo decíamos en público”, manifestó la candidata de Verde Verde Oxígeno.

Ante esto, Alejandro Gaviria, durante el debate respondió: “Lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. La invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde? ¿No hay ninguna maquinaria ahí? Es disfrazar de superioridad moral”, indicó.

