No soy yo quien propone una dictadura, eso está en la otra candidatura: Petro

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro, en diálogo con Ricardo Ospina en El Radar de BLU Radio, aseguró que él no propone una dictadura como forma de gobierno en Colombia.

Indicó que la dictadura la proponen desde la otra candidatura, la de Iván Duque, “con el aval del expresidente Álvaro Uribe”.

“El escenario en segunda vuelta está dividido en dos: por un lado está toda la maquinaria, la corrupción y todo de lo que nos hemos avergonzado en Colombia. Allí están planteando una dictadura como propuesta, acabar las cortes y controlar el Congreso y nosotros que planteamos un programa de democratización del capital en la economía, el tránsito de energías limpias y poner como base de la economía productiva y como prioridad absoluta la universidad pública y gratuita y el sistema del saber y del cuidado en el país”, dijo.

El exalcalde de Bogotá aseguró que es consciente de que en su contra hay “una campaña sucia de desprestigio” y que él en ningún momento lo ha hecho en contravía.

“Sé que se me acusa de ateo, eso es lo que dicen. Sé que se me acusa de querer expropiar taxis, salones de belleza y fincas. Sé que se me acusa del castrochavismo, es decir de una dictadura. Eso no es cierto”, apuntó.

Manifestó, además, que la dictadura de la otra candidatura no es de Duque sino del expresidente Álvaro Uribe, a quien calificó como “el responsable número uno de la corrupción de Odebrecht en Colombia”.

“Todos los candidatos de Uribe han sido sobornados por Odebrecht. Hidroituango es la imposición política sobre la técnica y sobre la democracia de Uribe y Alfredo Ramos, los jefes de Duque”, recalcó el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

