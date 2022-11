No tengo manchadas las manos de sangre ni dineros sucios: fiscal responde a Petro

El saliente fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en entrevista con Mañanas BLU, le dirigió una dura andanada al senador Gustavo Petro. El comentario se produce luego de que el jefe del ente investigador dimitiera a su cargo tras el fallo de la JEP que negó la extradición de Jesús Santrich.

“No ha habido un fiscal que haya ido a un debate público tan virulento como el que me hizo el señor Petro en el Congreso de la República”, aseguró el saliente funcionario.

“Por eso yo seguí en el cargo, si yo hubiese tenido algo que ver en esos hechos que trataron de imputarme, no habría podido permanecer en el cargo. El que no ha asistido a esos debates y no le ha dado la cara a la Nación es el señor Petro que todavía no nos ha dicho de dónde le salió la plata, esa bolsita de Cafam o de la que fuera, que cuánta plata llevaba, para qué la llevaba, si esos eran dineros limpios”, sostuvo.

“Mis manos no están untadas de sangre ni de dineros sucios, yo espero que ese contradictor que me ha surgido, que es el señor Petro, pueda decirles lo mismo a los colombianos, pero que no rehúya de ese debate porque le debe esa explicación a la Nación”, declaró Martínez.

Adicionalmente, el fiscal sostuvo que su salida no tuvo motivaciones electorales, además de anunciar que publicará varios libros y se dedicará a los nietos.

Sobre una eventual candidatura a la Presidencia, Martínez aseguró: “Esas alas no las tengo”.

Escuche las declaraciones de Néstor Humberto Martínez:

