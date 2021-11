"Nunca he sido uribista": Luis Pérez por propuesta de consulta con el Pacto Histórico

A través de redes sociales se generó toda una polémica por las declaraciones del exgobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, quien hizo una propuesta que sorprendió a algunos militantes de los partidos que están en la carrera por la Presidencia.

En diálogo con Mañanas BLU, Pérez explicó que la propuesta de hacer una consulta en marzo con el Pacto Histórico es para buscar una unión progresista con el partido Liberal.

“La propuesta que le hice a César Gaviria Trujillo fue que el partido Liberal haga rápidamente una consulta y escoja un candidato, cualquiera que sea, y que confronte y haga consulta en marzo con el candidato Gustavo Petro”.

“Primero, el partido liberal ha tenido una cercanía histórica con la izquierda y, segundo, porque Petro va adelante y en esa misma idea progresista (…) No hablamos de coaliciones, pero los que hemos militado en el partido queremos que vuelva a ser el más importante del país. Yo me considero una persona progresista”, añadió.

El exgobernador comentó, además, que no es uribista y que siempre ha mantenido buenas relaciones con “gente de izquierda”. “Yo no gradúo enemigos ni de derecha ni de izquierda”.

Publicidad

“Yo nunca he sido uribista ni he pertenecido a ese sector. Tengo un afecto especial por el expresidente Uribe (…) He tenido un matiz independiente, popular. Mi lucha en la política siempre ha sido por los pobres, los ricos no necesitan ayuda”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: