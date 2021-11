Luis Pérez Gutiérrez defiende la Operación Orión: “Yo la llamo la pacificación de la comuna 13”

El precandidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez , quien estaría próximo a sumarse al Pacto Histórico que encabeza Gustavo Petro con varios sectores alternativos de la política colombiana, se pronunció sobre su polémico respaldo a la Operación Orión que tuvo lugar en la comuna 13 de Medellín el 16 de octubre de 2002 y, donde según organismos de derechos humanos, se asesinaron 71 personas a manos de paramilitares, hubo 17 homicidios por parte de la fuerza pública, se registraron denuncias de 105 desapariciones forzadas y 80 civiles resultaron heridos.

"Yo estaba de alcalde de Medellín cuando ocurrió lo que yo llamo la pacificación de la comuna 13 . Les quiero preguntar, si no se hubiese hecho la pacificación de la comuna 13, ¿cómo estaría hoy?", inquirió el Pérez Gutiérrez.

"Hoy es un punto de cultura, de turismo. Un presidente de Estado demócrata como Bill Clinto ha venido tres veces a caminarla . A veces ha caminado casi solo. O sea que hoy la comuna 13 está llena de cultura, de economía, de empleo, es de lo más próspero que tiene Colombia", añadió.

Sobre las graves denuncias de violaciones de los derechos humanos, Pérez Gutiérrez aseguró que deben ser castigadas por el Estado.

"La Operación Orión se hizo cuando allá a la comuna 13 no podía subir ni el alcalde. No podía ir ni la Policía, no podía ir el Ejército. Allá, de 200.000 habitantes habían desplazado 110.000. Eso era un barrio en Medellín donde dominaban los Comandos Armados del Pueblo, las Farc y paramilitares. Se habían apropiado de ese territorio. Eso no lo puede aceptar un gobernante" , sostuvo.

"Mi comportamiento ha sido totalmente demócrata, me siento muy feliz de haber pacificado la comuna 13. Si hay algún exceso de la Policía y el Ejército debe ser castigado, pero lo cierto es que la pacificación de la comuna 13 tiene hoy uno de los puntos más originales de Medellín", complementó.

Según Pérez Gutiérrez en la comuna 13 todo las personas están felice s y se ven turistas extranjeros. "Eso se volvió un punto de convergencia internacional", aseguró.

Escuche a Luis Pérez Gutiérrez en entrevista con Mañanas BLU: