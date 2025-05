Pacto Histórico anunció movilizaciones por el hundimiento de la consulta popular

Luego de la derrota del Gobierno con el hundimiento por pocos votos de la consulta popular en la Plenaria del Senado, desde la bancada del Pacto Histórico insistieron en la teoría de fraude por parte de la mesa directiva del Senado y acusando a las bancadas de oposición de bloquear un mecanismo legítimo de participación ciudadana. Según el comunicado, se trató de un "fraude" que desconoce la voluntad popular y los principios de la democracia participativa consagrados en la Constitución.

El Pacto Histórico denunció que la apelación al archivo de la reforma laboral fue usada como excusa para negar la consulta impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

Pelea en el Congreso tras hundimiento de la consulta popular Foto: AFP

"Rechazamos con firmeza las maniobras irregulares y fraudulentas que bloquearon la expresión de la voluntad mayoritaria de la plenaria del Senado. Asimismo, condenamos que la apelación al archivo de la reforma laboral, que sabotearon durante más de dos años, se hubiera utilizado como pretexto para justificar la negativa al mecanismo de participación directa propuesto por el Gobierno del Cambio”, indicaron.

En respuesta, la bancada oficialista convocó a la ciudadanía a movilizarse, rodear el Congreso para exigir que aprueben en 37 días la reforma laboral que ellos consideran adecuada, mantener activas las asambleas populares y comités de consulta y preparar una nueva consulta popular si se hunde la reforma a la salud.

El comunicado finaliza con un llamado a no votar por quienes se oponen a las reformas sociales, asegurando que "la consulta popular está viva, en las calles y las urnas.