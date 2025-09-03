Pacto Histórico tendrá 10 precandidatos a presidencia y más de 500 aspirantes al Congreso

El Comité Político Nacional del Pacto Histórico informó que el pasado 26 de agosto finalizó el periodo de postulaciones de precandidaturas presidenciales y el pasado 30 de agosto el de postulaciones al Congreso.
Una vez culminado este proceso, el Pacto Histórico informó que tendrá 10 precandidatos a la presidencia que irán a la consulta del próximo 26 de octubre. También hay cerca de 400 aspirantes a la Cámara de Representantes y 165 al Senado.
“Tal como establece el reglamento, todas las precandidaturas serán revisadas por los comités de ética y garantías electorales, quienes velarán por el cumplimiento de los requisitos normativos y, sobre todo, por la coherencia, ética, política y moral de los aspirantes, no garantizando que cada nombre en la consulta represente con dignidad Los valores y principios de nuestro proyecto político”, señaló el Pacto Histórico.
Precandidatos del Pacto Histórico a la Presidencia
Los 10 precandidatos del Pacto Histórico a la presidencia serán:
- Gustavo Bolívar
- Susana Muhamad
- Carolina Corcho
- Daniel Quintero
- María José Pizarro
- Gloria Flórez
- Ali Bantú Ashanti
- Iván Cepeda
- Alfredo Saade
- Gloria Inés Ramírez