Con estas reuniones, Petro prepara campaña de 2026: USO y Pacto Histórico asistieron

Sobre las 12:25 de la tarde, el presidente Gustavo Petro se reunió con líderes de la Unión Sindical Obrera (USO). Esta fue la cita a la que no asistió la semana pasada, según él, porque se quedó dormido y “no lo despertaron”.

En el encuentro también participó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien podría ser sancionado si prospera la ponencia radicada por los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en contra de la campaña Petro Presidente por presunta violación de topes electorales.

Roa, al salir de la reunión, se abstuvo de dar declaraciones a los medios, aunque aseguró que las cuentas del CNE son inexactas, que el proceso ya precluyó y que presenta varios vicios. Sin embargo, frente a la posibilidad de tener que pagar una sanción superior a los 165 millones de pesos, correspondientes al evento en el Movistar Arena, afirmó que está dispuesto a asumirla y, si el dinero no alcanza, permitiría que le sea descontado de su patrimonio.

Presidente Petro en Tierralta, Córdoba. Foto: Presidencia - Ovidio González

La segunda reunión clave comenzó a las 2:30 de la tarde en la Casa de Nariño y aún avanza a esta hora. En esta ocasión, el presidente se reunió con la bancada del Pacto Histórico para discutir la estrategia de cara a las elecciones de 2026. El debate se centra en si unificarán o no a los partidos unitarios con el Pacto, y en cómo están las fuerzas en el Congreso para impulsar proyectos como la reforma a la salud y la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

A esta cita asisten congresistas como Alirio Uribe, Heraclio Landínez, David Racero, María Fernanda Carrascal y otros miembros de Comunes.