Ponencia en CNE afirma que campaña Petro Presidente 2022 violó topes por más de $3.500 millones

El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló en Mañanas Blu que el Consejo Nacional Electoral (CNE) radicará este miércoles la ponencia final sobre la investigación a la campaña Petro Presidente 2022, en la que se concluye que se violaron los topes de gastos electorales por más de 3.500 millones de pesos.

La investigación, que se adelantó durante más de dos años y medio en los despachos de los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, determinó que la campaña presidencial de Gustavo Petro habría gastado cifras superiores a las permitidas por la ley tanto en primera como en segunda vuelta.



Propuesta de sanciones económicas

Según explicó Ospina, la ponencia no contempla sanciones de carácter político como la pérdida de personería jurídica de los partidos Colombia Humana o Unión Patriótica, aunque el CNE tendría facultades para hacerlo. La propuesta se concentra en sanciones económicas que obligarían a devolver recursos y pagar multas millonarias.

En el caso de Ricardo Roa, quien fue gerente de la campaña y actualmente es presidente de Ecopetrol, las sanciones podrían superar los 4.000 millones de pesos, entre devoluciones y pagos adicionales. La ponencia también incluye a otros directivos de la campaña y a los partidos que respaldaron la candidatura de Gustavo Petro.



Votación dividida en el CNE

La Sala Plena del CNE, compuesta por ocho magistrados, será la encargada de decidir si aprueba o no la ponencia. De acuerdo con la información revelada en Blu Radio, hoy las cuentas estarían cinco votos a favor y tres en contra de aprobar las sanciones.

Los magistrados a favor serían Álvaro Hernán Prada, Benjamín Ortiz, Alfonso Campo, Cristian Quirós y Maritza Martínez. En contra se encontrarían Altus Vaquero, Álvaro Echeverri y Fabiola Márquez, esta última cercana al Pacto Histórico.



El presidente Petro y la tutela de la Corte Constitucional

Ricardo Ospina recordó que, aunque la campaña está bajo investigación, el presidente Gustavo Petro fue excluido del proceso por orden de la Corte Constitucional. En julio, el alto tribunal falló una tutela que ordenó al CNE no investigarlo directamente, argumentando que por fuero debe ser competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Por esta razón, la ponencia no contempla compulsar copias contra el presidente, pues ese trámite ya se abrió de manera independiente en la Comisión de Acusaciones.

Embargos y nuevos frentes judiciales

En paralelo, también se conoció que la empresa SADI, que prestó un avión a la campaña, embargó bienes de Guillermo Alfonso Jaramillo y Ricardo Roa por deudas relacionadas con los servicios de transporte aéreo.

De aprobarse la ponencia, se trataría de la primera sanción formal contra la campaña Petro Presidente 2022 por violar topes electorales. La decisión del CNE podría marcar un precedente en la vigilancia del financiamiento político en Colombia.

