Petro no se reunió con sindicato de la USO porque se quedó dormido: "No me despertaron"

En medio de su intervención por el consejo de ministros que ahora acostumbra a hacer hasta altas horas de la noche los martes, el presidente Gustavo Petro hizo una curiosa confesión, a propósito de su ausencia en una reunión que temía programada este mismo martes en horas de la tarde.

El mandatario, de acuerdo con la agenda compartida por la Casa de Nariño, tenía un encuentro programado con integrantes del grupo sindical USO, Unión Sindical Obrera, para este martes a las 4:00 de la tarde, sin embargo no asistió.

Durante el consejo de ministros transmitido en los principales canales nacionales, el presidente Gustavo Petro, aseguró que no asistió porque se quedó dormido y nadie lo despertó.

“Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron. Entonces yo quiero que esa cita se dé, porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, dijo.

El comentario generó reacciones, en las que el jefe de Estado fue criticado: "O sea la culpa es de los demás por no despertarlo pero no de él por dormirse", "A este señor no le da ni vergüenza decir esas cosas que se quedó dormido ay Dios por qué algunos ignorantes votaron por este señor qué vergüenza que diga eso me quedé dormido y no me despertaron", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales sobre su comentario.



Marcha de travestis

Por otro lado, llamó la atención la petición que le hizo a su ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, a quien le pidió convocar una marcha de travestis con el fin de rechazar los ataques a esta comunidad, especialmente en la ciudad de Medellín.

“En Medellín, que matan trans a la lata, Florián, ojo. Yo pedí una manifestación de travestis. Pues hagámosla. Están matando gente en Medellín”, dijo Petro. Ante la solicitud, el ministro respondió: “Es una deuda que tenemos con las mujeres trans y con las personas trans que están siendo asesinadas, además por bandas criminales, como bien lo documentan organizaciones. Son mujeres trabajadoras sexuales quienes son extorsionadas por la misma banda tres veces al día”.



Petro afirma que una operación de EE.UU. contra Venezuela sería como otra Siria

Otro de los temas tratados fue la tensión entre Estados Unidos y Venezuela; el presidente Gustavo Petro, aseguró que una invasión de Estados Unidos a Venezuela convertiría a ese país en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto.

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, (y con eso) meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema (de) que se arrastran a Colombia", manifestó Petro en un consejo de ministros transmitido al país.

El mandatario se refirió así al despliegue de tres buques de la Armada de Estados Unidos con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el propósito de "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", según dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.