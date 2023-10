Para aliarme con Rendón tengo que adherirme a su campaña y no estoy de acuerdo: Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez, candidato a la Gobernación de Antioquia , habló este lunes en Mañanas Blu sobre la caída de una posible alianza con el candidato Andrés Julián Rendón.

¿Porque se cayó esa posibilidad?

"Hemos venido avanzando desde hace 4 meses en buscar esa alianza, pero no fue posible y nunca fue posible. La única fórmula posible es que yo me baje y me adhiera a su candidatura, a lo cual yo no estoy de acuerdo. Le propuse que hiciéramos una encuesta que nos diera garantías a los dos y dijo que no, entonces, en ese escenario no es posible avanzar en esa alianza. Nosotros siempre tuvimos la disposición, pero no fue posible y por eso estamos en el escenario que estamos hoy", indicó Suarez en Mañanas Blu.

Asimismo, Luis Fernando Suárez ratificó que, hasta la fecha, no existe ninguna opción para que, a solo una semana de las elecciones , se genere dicha alianza.

"No sé, porque la conversación que tuve con Andrés Julián Rendón prácticamente dejó ver que las puertas están cerradas. Él dice que no está de acuerdo con ningún mecanismo que no sea que yo me adhiera a su campaña y yo no estoy de acuerdo. Esto ha sido desgastante, algo complejo, he dicho que me han maltratado, manoseado, y yo no permito que nadie me trate mal. La puerta está cerrada, pero como siempre he dicho, estamos prestos a escuchar", aseveró.

Escuche la entrevista completa aquí:

