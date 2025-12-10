Partido de la U define su rumbo electoral mientras Juan Felipe Lemos encabeza lista al Senado

El Partido de la U entra en la contienda legislativa y presidencial del próximo año en medio de tensiones internas y decisiones estratégicas que marcarán su futuro político. Así lo confirmó Juan Felipe Lemos, senador y cabeza de lista al Senado, en entrevista con Mañanas Blu 10:30, donde aclaró la posición oficial del partido y las disputas internas frente a apoyos presidenciales.

Según Lemos, el Partido de la U optó por concentrarse exclusivamente en las elecciones al Congreso, dejando en manos individuales el respaldo a candidatos presidenciales. “La bancada tomó la decisión de concentrarse única y exclusivamente en la contienda congresional y no vamos a dar ningún apoyo como partido”, afirmó.

El senador reconoció que una parte minoritaria de la colectividad había impulsado la idea de entregar el aval al exsenador Roy Barreras. “De diez senadores, tres estaban inclinados hacia ese lado; el resto estamos en una posición distinta”, explicó. Lemos, junto con otros congresistas, sostiene la postura de que la U debe respaldar un proyecto político opuesto al del actual gobierno. “Estamos promoviendo que el partido acompañe un candidato que represente todo lo contrario a lo que representa el gobierno del presidente Petro”, señaló.



Controversias por la lista

La inclusión de María Irma Noreña, esposa del alcalde de Pereira, despertó críticas por denuncias de presunto constreñimiento a contratistas. Frente a ello, Lemos aseguró que los avales son decisión de los codirectores. “Somos respetuosos de las decisiones que ellos toman. Para eso están los organismos de control: para evitar desbordamientos en recursos y uso de la institucionalidad”, enfatizó.



Metas electorales y banderas legislativas

El senador proyecta que la lista del Partido de la U alcance 1,8 millones de votos y entre 10 y 12 curules en el Senado, destacando su composición diversa. “Es una lista seria que mezcla coherencia, juventud, comunidades LGBTIQ, afrodescendientes y empresarios”, dijo.

Sobre las prioridades legislativas, Lemos señaló que el país enfrenta urgencias en salud, seguridad y empleo. Reiteró su oposición a la pasada reforma laboral del Gobierno. “Esa reforma no resuelve el problema de la informalidad, que está en 56%”, sostuvo, adelantando que la U buscará plantear una alternativa “con sensatez y sentido común”.



Finalmente, el senador defendió su trayectoria: “Ser congresista es una de las responsabilidades más grandes. Yo soy de los que debate con argumentos y estudio”, concluyó.

