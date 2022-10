Partido Liberal no votará informe de objeción sobre ley estatutaria de la JEP

Tras una reunión con las bancadas de Senado y Cámara y varias horas de análisis de los posibles escenarios, el expresidente César Gaviria anunció que los congresistas liberales no votarán el informe de objeción parcial a seis artículos de la Ley estatutaria de la JEP que el Gobierno radicó ante el Congreso.

“Hemos tenido una muy buena reunión con las bancadas de Senado y Cámara del Partido Liberal y ha habido unanimidad en la posición de no votar las objeciones que el presidente le ha hecho a la ley estatutaria de la JEP, no le encontramos sentido. De todas maneras, hay una cosa que quiero decir, no son simplemente seis artículos, los otros tampoco están sancionados, o sea, nada garantiza que va a haber ley en este momento si seguimos el camino que estamos recorriendo”, dijo Gaviria.

Con esta decisión se afectaría el quórum de ambas plenarias, especialmente en la Cámara de Representantes donde el Partido Liberal tiene 35 curules, en Senado son 14.

“Vamos a actuar como bancada en Senado y en Cámara”, resaltó César Gaviria, que según conoció BLU Radio, apoya la decisión del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, de enviar una solicitud de concepto a la Corte Constitucional para esclarecer si efectivamente las objeciones presidenciales son inconvenientes o afectan algún tema de constitucionalidad.

Si el proyecto de ley estatutaria de la JEP no es aprobado por falta de quórum se hundiría.