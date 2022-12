Partidos tienen plazo hasta 29 de diciembre para decidir si hacen consultas

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, explicó en diálogo con Blu Radio que el plazo máximo que tienen los partidos políticos de todo el país para decidir si hacen consultas internas es el próximo viernes 29 de diciembre.

Según explicó el funcionario, según una resolución expedida por el CNE, las consultas se realizarían el 11 de marzo de 2018, “sea consulta partidista o interpartidista”.

Publicidad

Esto implica “la elaboración de todo un proceso electoral adicional que es imprimir tarjetas, formularios de escrutinio de mesa, urnas y toda la logística de ese proceso”, amplió el registrador.

Le puede interesar: Polo Democrático recibió mayoría de votos en consultas internas en el país.



-Partido Patria Nueva presentó firmas escritas por la misma persona: Registraduría

Por otro lado, el general en retiro Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado por las Farc durante 12 años, pensaba arrancar el año 2018 haciendo proselitismo político al probarse como candidato a las elecciones, un escenario nuevo para él y otros miembros de su naciente partido, Patria Nueva, compuesto en su mayoría por exintegrantes de la Fuerzas Militares.

Sin embargo, en diálogo con Blu Radio, Mendieta denunció que la Registraduría desconoció a los candidatos de su partido este jueves durante el sorteo de los tarjetones para las elecciones a Congreso de 2018.

Publicidad

“No fuimos tenidos en cuenta con el argumento de que únicamente habían sido validadas 37.000 firmas”, contó Mendieta, que calificó el hecho como “una acción en contra de todos los movimientos de la fuerza pública, porque no solo fue Patria Nueva sino también otros movimientos de retirados que fueron excluidos y no les validaron las firmas”.

El oficial en retiro explicó que su partido cumplió con los trámites legales para inscribir candidatos a la selecciones de Congreso, por lo que entiende la negativa “como si se hubiese orquestado una gran campaña de desprestigio hacia los retirados de la fuerza pública”.

Publicidad

En respuesta, el registrador Galindo explica que el ente “hizo su labor de revisión de firmas de diferentes movimientos que pretendían inscribir listas al Congreso de la República”, proceso durante el que se encontraron algunas inconsistencias.

En primer lugar, Galindo explicó que el colectivo Patria Nueva “no cumplió con las firmas correspondientes, no cumplieron en la medida en que muchas de ellas correspondían a personas que no figuraban en el archivo nacional de identificación, nombres que no correspondían, cédulas que no correspondían y muchas de ellas con el fenómeno que llaman los grafólogos uniprocedencia”.

Esto, amplió el registrador, significa que el partido Patria Nueva presentó planillas con cientos de firmas redactadas por una misma persona. “Hicimos una revisión muy minuciosa de todo lo que significó esa solicitud de revisión de firmas, lo hicimos con toda la dedicación, y detectamos que definitivamente no alcanzaron el número mínimo de las 50.000 firmas”.

Publicidad