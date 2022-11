Pelea entre candidatos presidenciales por emergencia de Hidroituango

La crisis en el proyecto de la hidroeléctrica generadora de energía más grande del país, Hidroituango generó debate entre los candidatos a la Presidencia, algunos señalando culpables y presionando al Gobierno nacional para que tome medidas inmediatas.

Gustavo Petro, de la Colombia Humana señaló directamente como responsables al expresidente Álvaro Uribe y Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia.



De cómo Hidroituango es responsabilidad de Álvaro Uribe y Luis Alfredo Ramos y de cómo sus constructores se ganaron oscuramente la licitacion.

https://t.co/S12rAlIwIb — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 20, 2018

Si Antioquia soñaba con Hidroituango, por qué no se permitió la voz del pueblo de Ituango? Era el pueblo el que soñaba o era usted? Sabe usted @LuisAlfreRamos de la inmensa irresponsabilidad que usted y Álvaro Uribe Vélez cometieron al imponer esta obra? https://t.co/YnWcfjPA5R — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2018



Incluso, Petro generó polémica al insistir en que el interventor de Hidroituango es el mismo del metro elevado de Bogotá: Ingetec. “Hasta donde ha llegado la incapacidad y la corrupción de nuestra clase política”, cuestionó el exalcalde de Bogotá, quién en su cierre de campaña en la Plaza de Bolívar exigió a Enrique Peñalosa no jugar con los recursos de la capital del país.



Por su parte el candidato del Centro Democrático, Iván Duque lamentó la situación y aseguró que es necesaria una intervención pronta y responsable de las autoridades. También canceló el cierre de campaña que tenía programado el pasado viernes en la capital antioqueña para solidarizarse con las víctimas.



“Solidaridad con la población y apoyo a las autoridades para superar la emergencia de HidroItuango, hay que obrar con mucha responsabilidad. Esperemos que esa evacuación se adelante de la mejor manera posible, con todos los sistemas de alarmas y las medidas”, dijo el candidato uribista desde Boyacá.



Humberto De La Calle indicó que “realmente lo que hay es que establecer la responsabilidad, yo no me atrevería a especular, pudo haber sido un caso fortuito, obra de la naturaleza, o problema de diseño equivocado que sería enormemente grave. Ya de hecho el daño es enorme, la inundación de la casa de máquinas va a costar una suma de dinero, y ahora vamos a ver una discusión de las aseguradoras a ver quién asume es el costo.”

