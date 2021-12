“Petro hoy tiene las encuestas arriba, pero yo le voy respirando en el cuello”: Francia Márquez

El Polo Democrático avaló oficialmente la candidatura de Francia Márquez a la Presidencia, en compañía del movimiento Soy porque Somos.

Márquez aseguró que no renunciará al Pacto Histórico, que elegirá un candidato único, ante los rumores sobre su molestia con la lista al Senado presentada por Gustavo Petro.

Además, afirmó que ella también está subiendo en las encuestas que dan como favorito a Petro, pero la trayectoria en la política es larga e impredecible.

“Petro hoy tiene las encuestas arriba, pero yo le voy respirando en el cuello. En ese sentido, pues el desafío de Petro y todos los otros candidatos y candidatas, es el desafío de ganarme en la consulta”, respondió la candidata.

Añadió que la experiencia se gana en las calles y con la comunidad, no con los grandes terratenientes. En cuanto a la posible molestia que tuvo sobre la lista del Senado, recalcó que ella está presente para que se escuchen a las minorías: las comunidades negras e indígenas.

“No me importa en absoluto que digan que no tengo experiencia para gobernar, porque la experiencia de los hombres blancos es lo que no nos permite vivir en dignidad. Esa experiencia de la que nos hablan tiene a más de 8 millones de personas desterradas. La política es a largo plazo, estamos pactando un compromiso de construir país”, expresó.

El presidente del Polo, el senador Alexander López, manifestó que este aval no es un acuerdo político, sino una decisión de luchar por los pueblos de Colombia, en especial por aquellos que siempre silencian.

