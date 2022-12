Petro no tiene la menor posibilidad de tomarse las 3 ramas del poder: Claudia López

Claudia López, la exfórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo, explicó su respaldo al candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana y aseguró que con su decisión busca que no se pierda el equilibrio entre las ramas del poder público en Colombia.

“Los dos candidatos han tenido que moderar sus posiciones en varios temas, eso es bueno para el país”, destacó Claudia López en entrevista con BLU Radio.

Sobre los comentarios negativos hechos en el calor de la campaña,

la candidata se reafirmó pero matizó sus declaraciones.

“Me sostengo en eso: Petro es un líder caudillista, es un líder mesiánico que ha sido errático en sus posiciones sobre Venezuela. Hace cinco años decía que Chávez era un líder popular extraordinario, el año pasado decía que la constituyente era una salida y ahora dice que Venezuela es una dictadura. Claro que eso genera desconfianza porque uno no sabe si está haciendo el cambio porque realmente está convencido, cosa que ha debido decir desde hace cinco años, cuando Venezuela ya evidentemente era una dictadura o si lo está diciendo desde al año pasado porque está obligándose a moderarse. Fruto de esa desconfianza es que hacer unos acuerdos sólidos, que no son la lista de políticas públicas que le gustarían o no a Paola Ochoa, es que aquí vamos a tener los fundamentos para respetar esta democracia, que es de lo que creo que se trata en últimas”, indicó la exsenadora.

“Toda la maquinaria, los que quieren asegurar la robadera, están en la campaña de Iván Duque”, sostuvo.

“Las maquinarias no tienen lealtad alguna de nada con ningún proyecto político. Las maquinarias lo único que le importan es quién va a ganar y si el que va a ganar le asegura que le mantendrá la robadera, los puestos y contratos. Todos sin excepción están allá”, añadió López.

“Yo no me he dado esta pela en la vida para que tengamos a un lado en el tarjetón a toda la politiquería, la maquinaria, la política tradicional y la corrupción, y al otro lado un señor con el que se pueden hacer compromisos y controles verificables, y decir que da lo mismo”, declaró la exsenadora.

