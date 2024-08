Petro pidió prudencia y no pensar con "cabeza caliente" en situación política en Venezuela

Desde Bucaramanga, Santander, el presidente Gustavo Petro pidió prudencia frente a la situación política de Venezuela y no pensar con “la cabeza caliente”.

“La región está desestabilizando y por eso debemos saber cuál es nuestro papel en estas circunstancias difíciles en donde indudablemente tenemos que actuar con prudencia máxima porque lo que está aconteciendo a nuestro alrededor los más afectados pues vamos a ser nosotros, esta región en particular”, dijo Petro.

Acto seguido, el mandatario insistió en analizar bien el rol a seguir e incluso le asignó una tarea a la fuerza pública.

“A veces pensamos a la ligera con la cabeza caliente, yo a veces pienso con la cabeza caliente y actúo de inmediato, pero cuando las situaciones son graves y difíciles hay que analizarlas, pesarlas, sopesarlas y garantizar antes que nada la soberanía nacional y eso recae entonces en el esfuerzo de la fuerza pública, es algo que quiero que quede muy claro porque el peligro asoma por todas partes”, advirtió Petro.

Y es que más temprano, en otro evento en Piedecuesta, el presidente había hablado de la problemática regional, asegurando que se estaba agravando la situación.

“¿Y no se nos está acercando la guerra en el vecindario? ¿y no hay submarinos en el Caribe? ¿y no nos estamos dando cuenta? Y ahí tenemos un lío político tan grande y difícil, nos podrían hacer enfrentar entre colombianos y venezolanos, y eso no se recupera en generaciones”, señaló Petro.