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Blu Radio  / Política  / Petro responde a Congreso por cuestionamientos de accidentes aéreos en su Gobierno

Petro responde a Congreso por cuestionamientos de accidentes aéreos en su Gobierno

"Asalariados de los tacaños", "no fueron capaces de financiar al Estado" fueron algunas de las declaraciones del presidente, tras el debate que surgió sobre el estado de la aviación militar en el país.

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