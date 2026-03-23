Petro responde a Congreso por cuestionamientos de accidentes aéreos en su Gobierno

El presidente Gustavo Petro respondió a los cuestionamientos surgidos en el Congreso tras el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana ocurrido en Puerto Leguízamo. El hecho, registrado en la mañana del 23 de marzo durante la fase de despegue, dejó múltiples personas afectadas y desencadenó un debate sobre el estado de la aviación militar en el país.

La aeronave, que transportaba personal uniformado, presentó una falla pocos segundos después de elevarse, según reportes preliminares. Equipos de emergencia fueron desplegados de inmediato en la zona, mientras los heridos comenzaron a ser trasladados a centros médicos locales y posteriormente a ciudades como Bogotá. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.

En paralelo, desde el Congreso se elevaron críticas relacionadas con la frecuencia de incidentes similares en los últimos años. La representante Juana Carolina Londoño advirtió que el accidente no sería un caso aislado, al señalar que en cerca de 43 meses se han registrado al menos 12 eventos con aeronaves militares. Según indicó, estos antecedentes ya habían sido expuestos en debates previos sobre seguridad aérea.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal solicitó que la investigación cuente con estándares rigurosos y propuso la participación de organismos internacionales especializados para garantizar transparencia. En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa planteó preocupaciones sobre la disponibilidad de la flota, señalando que una parte significativa de las aeronaves estaría fuera de operación por mantenimiento o desgaste.



En este contexto, el presidente Petro utilizó su cuenta en X para responder directamente a las críticas y trasladar el foco del debate hacia la financiación estatal. En su publicación, el mandatario cuestionó el papel del Congreso y de otras instituciones, al afirmar: “¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país se defiende con regalos y limosnas”.

¿Que está pasando con un congreso y una corte que no fueron capaces de financiar al estado? por no cobrarle impuestos a los ricos y por dañar el gobierno progresista con el que no convenían y que explícitamente les pidió los recursos para mantener la defensa del país? Ningún país… https://t.co/UwHh1qDUY8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

En el mismo mensaje, el jefe de Estado también expresó su inconformidad con sectores que, según indicó, no respaldaron las solicitudes presupuestales del Ejecutivo. “Asalariados de los tacaños vampiros ahora se hacen los Poncio Pilatos. Le pedí al pueblo colombiano que no votaran por los compradores de votos que no son sino mercanchifles y vampiros, haciendo ganancia con la muerte de la juventud”, escribió.

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Asimismo, Petro anunció decisiones relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades militares. “Firmaré el decreto, que no han querido que firme, desde hace unos años, el decreto de compra de armamentos de las fuerzas militares de Colombia para la modernización del ejército de la defensa de la vida de las y los colombianos”, señaló en su publicación.

El mandatario también hizo referencia a la necesidad de autonomía en materia de defensa. “Acepto ayudas militares pero fundamentalmente la ayuda es hacer nuestras propias armas para defendernos de lo que nos amenace”, afirmó, insistiendo en la importancia de fortalecer las capacidades internas del país.

Las declaraciones del presidente se producen en medio de un debate que combina aspectos técnicos, operativos y políticos, mientras continúan las investigaciones sobre el accidente ocurrido en Putumayo y el seguimiento a la situación de los heridos.

