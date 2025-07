Petro responde y llama "amigo" a Macron tras choque sobre desigualdad global

El presidente Gustavo Petro afirmó este jueves que su homólogo francés, Emmanuel Macron, es su "amigo" y que el choque que tuvieron en un panel sobre la desigualdad global durante la Conferencia de la ONU en Sevilla (España) fue "el mejor debate" que ha dado en foros internacionales.

"Pienso que este es el mejor debate que he podido desatar en foros internacionales. Sucedió por fuera de la 'mise en escenes' (sic) para mí algo muy eurocéntrica. Macron es mi amigo, se comportó bien. Lo descoloqué un poco, es el debate del mundo", escribió Petro en X.

El mandatario colombiano acompañó su publicación con un enlace a su cuenta de YouTube donde compartió el tenso debate que tuvo el lunes con Macron en un panel durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo que se realiza en Sevilla.

Durante el evento, el presidente Petro criticó la desigualdad global y acusó a los países del norte, especialmente de Europa y Estados Unidos, de hacer políticas antinmigratorias y desconocer la gravedad del cambio climático.

"Los votos se consiguen alrededor del discurso antinmigrante en el norte (...) Un electorado mayoritariamente ario en estos países, que son del G20 y que emiten mucho CO2, permite a ciertas corrientes políticas negar la crisis climática (...) Es más fácil ganar los votos con mentiras y fetiches, diciendo que se va a vivir mejor en esos países si los que no tienen el mismo color de piel, ni lengua ni religión, se expulsan de la manera más rápida posible", dijo Petro.

Su discurso desató una airada reacción de Macron, quien rechazó la división norte-sur y le exigió respeto y no simplificar la realidad.

"Gustavo, yo conozco el paradigma clave de su política, pero nunca le doy lecciones a alguien del sur. Y es un poco extraño recibir lecciones de alguien del sur, simplemente porque viene del sur. Yo exijo el mismo tipo de respeto", señaló el mandatario francés.

Macron indicó además que en Europa hay políticos que "no están obsesionados con la migración y que luchan mucho contra la extrema derecha", por lo que agregó: "No simplifiquemos la realidad de nuestra vida política, por favor, le ruego".

El mandatario francés aseguró que, con la "narrativa" de Petro, "no hay forma" de crear una agenda global común, e insistió en que "la única forma es trabajar juntos, respetándose, rechazando estas simplificaciones".

En su intervención, Petro también criticó la desigualdad en la distribución de las vacunas contra la covid-19 y cuestionó el papel de Europa para acelerar la transición energética, pasando de economías fósiles a energías limpias.

"Estamos de camino al suicidio. En el norte no se está pensando en los hijos de los votantes blancos que votan a la extrema derecha. En el norte se está votando por negar la crisis climática, por no asumir el compromiso del cambio que no es entregarle limosna al sur, es ayudarse del sur que pueda absorber CO2", aseveró el mandatario colombiano.