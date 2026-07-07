Petro y el Pacto Histórico insisten en demandas contra elección de De La Espriella

La reunión entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y la bancada del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara de Representantes Palacio de Nariño terminó en pleno partido de la selección Colombia vs. Suiza.

Al término del encuentro, los asistentes abandonaron la sede presidencial por las puertas traseras, evitando entregar detalles sobre lo discutido. Sin embargo, el representante Gabriel Becerra habló con la prensa y confirmó que la bancada de izquierda respaldará las acciones jurídicas impulsadas por el mandatario, para controvertir la elección del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

“Nosotros vamos a interponer a través de las vías jurídicas las demandas ante el Consejo de Estado que sean necesarias. Creo que en eso tenemos todo el derecho”, dijo.

Becerra recordó que el Pacto Histórico insistirá en acudir a la justicia al considerar que existen cuestionamientos sobre la legitimidad del presidente electo, relacionados, dijo, con el proceso de escrutinios y el software utilizado durante las elecciones.



Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella Fotos: AFP

“El presidente insiste en una serie de circunstancias que dejan en duda, digamos, procesos que tienen que ver con los escrutinios, que tienen que ver con los software, y creo que nosotros vamos a respaldar todas estas acciones”, afirmó el congresista”.

El representante también se refirió a la suspensión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, luego de que el presidente Petro desconociera la legitimidad del mandatario electo, quien denuncia que hay hallazgos de corrupción detectados en el proceso de transición.

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“El empalme no es para hacer show, el empalme no es para procesar denuncias jurídicas, el empalme es para cumplir con un procedimiento institucional de la democracia. Y creo que el ministro (Germán Ávila) fue muy claro en defender esa postura. Si ese es el espíritu del empalme, el ministro ha convocado al nuevo gobierno para que se sienten (…) Si la intención es hacer juicios jurídicos o políticos al presidente Petro, o hacer show, pues creo que también fue muy claro, el Gobierno no está interesado en eso”, señaló.

Becerra agregó que, si el propósito del proceso es adelantar controversias políticas o jurídicas contra el presidente Petro, el Gobierno no participará en ese escenario.

Consultado sobre si la Procuraduría ya había respondido a la solicitud de acompañamiento enviada por el Ministerio de Hacienda, el congresista indicó que no tenía conocimiento de una respuesta oficial, sin embargo, recordó que aún sin la respuesta del ente de control “el empalme está regulado”.