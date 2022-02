Piden renuncia de Laureano Acuña a Presidencia de Comisión de Ética por escándalo de compra de votos

En medio del revuelo por las comprometedoras pruebas que fueron reveladas por la defensa de la prófuga excongresista Aida Merlano y que comprometen a Laureano Acuña, desde la Comisión de Ética están pidiendo la renuncia del cuestionado senador conservador a la Presidencia de esa célula legislativa.

Para el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, lo que se ha conocido en los últimos días “produce vergüenza ajena y compromete la dignidad de un cargo que debe estar fuera de toda tacha”.

Por lo anterior, considera que debe renunciar o, incluso, que la Comisión debe avocar conocimiento, una vez reanuden las sesiones, como “muy importante objeto de investigación de la propia coalición”.

Y es que la Comisión de Ética se encarga de investigar y sancionar las conductas indecorosas o inmorales de los congresistas; algunos colegas de Acuña consideran que no debe estar en ese sensible cargo hasta que no aclare su responsabilidad en los hechos.

Dos días atrás, Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano, reveló un comprometedor audio de una conversación entre el congresista y el candidato a la Cámara por el Atlántico Edison Massa.

En el registro quedaron apartes de lo que sería una explicación de cómo Acuña organizaría con alcaldes de municipios un número de votos para determinados candidatos, a quienes, según lo que se escucha, les dice: “vota por mí y vota por una Cámara aquí para que te ganes un billetico”.

Este tema ya generó una indagación preliminar de la Procuraduría General en contra del senador.

Escuche el podcast El Camerino: