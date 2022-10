Piedad Córdoba dice que la Farc apoya candidatura presidencial de Gustavo Petro

Tras tomarse un descanso en Semana Santa, la candidata presidencial Piedad Córdoba hizo una serie de videos para sus seguidores donde respondía preguntas que le han enviado a través de las redes sociales.

En uno de los videos publicados enaseguró que respeta la decisión de las Farc de apoyar a

Gustavo Petro en la carrera presidencial.

“Nunca he pertenecido a las Farc y nunca lo haré, respeto su decisión de elegir como candidato presidencial a Timochenko que a mitad de camino se retiró... respeto también con toda sobriedad que ellos hayan tomado la decisión de apoyar a Gustavo Petro y eso no me aparta a mi jamás de seguir trabajando para que este país encuentre La Paz”, afirmó Piedad Córdoba.