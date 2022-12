Polo Democrático, división de izquierda a derecha

El pasado fin de semana se realizó la Junta Directiva Nacional de la Colectividad en la que se tomaron varias decisiones acerca de ese tema y ahí se enfrentaron los sectores encabezados por los senadores Iván Cepeda y Jorge Robledo.



El agarrón fue porque más de 50 delegados que asistieron de la mano del senador Iván Cepeda se retiraron alegando garantías por parte del sector que encabeza el también senador del Polo Jorge Robledo (el antiguo MOIR).



“La mitad del partido no respalda imponer una candidatura excluyente. Se puede querer decir que se tenían cinco o más miembros de la Junta Nacional, pero la realidad es que las fuerzas que representamos en el Polo son muy significativas”, explicó Cepeda quien además dijo que está abierto a revisar la propuesta del Gobierno de transición que mencionó ‘Timochenko’ en la firma del segundo acuerdo de paz.



Según Robledo, ellos se retiraron porque sintieron que no tenían la mayoría para imponer su visión frente a la candidatura presidencial del Polo y explicó que este partido irá como independiente para la Presidencia del 2018.



“No haremos acuerdos con el Centro Democrático, ni con la Unidad Nacional santista o Gobierno de transición. El Polo tendrá su propio candidato a la Presidencia de la República y bienvenidas todas las fuerzas alternativas”, explicó Robledo.



Se conoció también que la vicepresidenta de esa colectiva estaría pensando en renunciar para ingresar a Cambio Radical. El sector de Robledo se declaró en oposición al Gobierno Santos.



Cabe recordar que, a pesar de que el Polo Democrático en general ha respaldado el proceso de paz, el senador Iván Cepeda es uno de los copresidentes de la Comisión de Paz del Congreso y fue mediador en diferentes momentos en La Habana, cuando el proceso de paz presentó altibajos.



Clara López, el Talón de Aquiles



Las fisuras al interior del Polo democrático se trasladan a la segunda vuelta presidencial del 2014, cuando la reelección del presidente Juan Manuel Santos tambaleaba. La candidatura de Clara lo respaldó en segunda vuelta lo que no fue bien visto por algunos fuertes críticos amarillos, como Jorge Robledo.



Esas fisuras se agrandaron más cuando Clara López aceptó la dirección del Ministerio de Trabajo, en mayo de este año. Un nombramiento cantado después de su derrota para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Cargo que la llevó a renunciar a la dirección de esa colectividad.



“No puede ser que Iván Cepeda y Clara López quieran llevar al Polo a sumarse a las fuerzas de la Unidad Nacional, porque esto destruiría las bases de nuestro partido. Colombia no va a aceptar que el Polo termine sumándose al gobierno Santos, que tiene pésimas ejecutorias.



“La elección de Clara López como ministra de Trabajo fue una afrenta de Santos contra el partido porque no nos consultaron”, agregó el senador Robledo.